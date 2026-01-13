ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

"Барселона" объявила о возвращении звездного португальского футболиста

Жоау Канселу снова будет выступать за каталонский клуб.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жоау Канселу

Жоау Канселу / © Associated Press

Испанская "Барселона" объявила о подписании защитника саудовского "Аль-Хилаля" Жоау Канселу.

Об этом "сине-гранатовые" сообщили в соцсетях.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы арендовали 31-летнего португальца до конца текущего сезона. Стоимость аренды составила 4 миллиона евро.

Ранее Канселу уже играл за "Барселону" в сезоне-2023/24 на правах аренды с "Манчестер Сити".

Летом 2024 года "Аль-Хиляль" приобрел Канселу у "Манчестер Сити" за 25 миллионов евро. Действующий контракт португальца с саудовский клубом рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне Канселу забил один гол и отдал две результативные передачи в 6 матчах за "Аль-Хиляль".

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" с голом Роналду проиграл "Аль-Хилялю" в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Дата публикации
Количество просмотров
262
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie