"Барселона" объявила о возвращении звездного португальского футболиста
Жоау Канселу снова будет выступать за каталонский клуб.
Испанская "Барселона" объявила о подписании защитника саудовского "Аль-Хилаля" Жоау Канселу.
Об этом "сине-гранатовые" сообщили в соцсетях.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы арендовали 31-летнего португальца до конца текущего сезона. Стоимость аренды составила 4 миллиона евро.
Ранее Канселу уже играл за "Барселону" в сезоне-2023/24 на правах аренды с "Манчестер Сити".
Летом 2024 года "Аль-Хиляль" приобрел Канселу у "Манчестер Сити" за 25 миллионов евро. Действующий контракт португальца с саудовский клубом рассчитан до лета 2027 года.
В этом сезоне Канселу забил один гол и отдал две результативные передачи в 6 матчах за "Аль-Хиляль".
Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" с голом Роналду проиграл "Аль-Хилялю" в матче чемпионата Саудовской Аравии.