"Барселона" обыграла клуб из третьего дивизиона и вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Каталонский гранд уступал в счете, но сумел одержать волевую победу.

"Барселона" победила представителя третьего дивизиона страны "Унионистас" в визном матче 1/8 финала Кубка Испании. Поединок в городе Саламанка завершился со счетом 1:3 .

Хозяева поля неожиданно вышли вперед на 31-й минуте усилиями Альваро Гомеса.

На последней минуте первого тайма "сине-гранатовые" отыгрались – Ферран Торрес забил после передачи Жоау Фелиша.

Во втором тайме подопечные Хави доказали свое преимущество в классе. На 69-й минуте отличился Жюль Кунде и "Барселона" впервые в этом матче повела в счете. Ассист занес в свой актив 16-летний Пау Кубарси.

А на 73-й минуте итоговый счет поединка установил Алехандро Бальде, воспользовавшись пасом от Кунде.

Следующий матч "Барселона" сыграет в воскресенье, 21 января, на выезде против "Бетиса" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Сейчас каталонский клуб занимает четвертое место в Ла Лиге, имея 41 очко после 19 поединков.

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