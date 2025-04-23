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"Барселона" обыграла "Мальорку" и увеличила свой отрыв на вершине Ла Лиги (видео)
Каталонцы уже на 7 очков опережают "Реал", который имеет матч в запасе.
"Барселона" на своем поле победила "Мальорку" в матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в этом поединке "сине-гранатовые" забили в начале второго тайма. На 46-й минуте Дани Ольмо отличился после передачи Эрика Гарсии.
Обзор матча "Барселона" – "Мальорка"
Благодаря этой победе "Барселона" (76 очков) укрепила свое лидерство в Примере, увеличив отрыв от мадридского "Реала", который имеет матч в запасе, до 7 баллов.
"Мальорка" (44 пункта) осталась на седьмом месте элитного дивизиона чемпионата Испании.
В следующем туре Ла Лиги подопечные Ханси Флика 3 мая на выезде сыграют с "Вальядолидом", а "Мальорка" 5 мая в гостях встретится с "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
Отметим, что перед этим "Барселона" в субботу, 26 апреля, сойдется с мадридским "Реалом" в финале Кубка Испании.