"Барселона" обыграла новую команду Цыганкова и оторвалась от "Реала" на вершине Ла Лиги (видео)

Украинец снова не дебютировал за "Жирону".

"Барселона" на выезде победила "Жирону" в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Решающий гол в этом противостоянии "сине-гранатовые" забили во втором тайме. На 61-й минуте точным ударом отличился Педри, которому ассистировал Жорди Альба.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в заявку жирондинцев на каталонское дерби, но всю игру просидел на скамейке для запасных.

Отметим, что 25-летний украинец еще не дебютировал за "Жирону" – предыдущий поединок своей команды против "Вильярреала" бывший игрок киевского "Динамо" также провел в запасе.

"Барселона" лидирует в Примере с 47 очками, опережая мадридский "Реал" на шесть баллов – "сливочные" провели на один матч меньше. "Жирона" с 21 зачетным пунктом идет 12-й.

В следующем туре подопечные Хави 1 февраля на выезде сыграют с "Бетисом". Команда Цыганкова 5 февраля примет "Валенсию".

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