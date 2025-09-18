"Барселона" обыграла "Ньюкасл" в стартовом туре Лиги чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" на выезде победила "Ньюкасл" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А уже во второй половине противостояния каталонцы были сильнее соперника – дубль оформил Маркус Рашфорд, отличившись голами на 58-й и 67-й минутах.

Для Маркуса это первые голы в футболке "Барселоны" после перехода из "Манчестер Юнайтед". Испанский клуб арендовал 27-летнего английского нападающего с правом выкупа.

Реклама

На последней минуте основного времени "сороки" сократили отставание в счете благодаря голу Энтони Гордона, но избежать поражения английскому клубу все же не удалось.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Барселона"

В следующем туре самого престижного еврокубка "Барселона" примет французский ПСЖ, а "Ньюкасл" в гостях сразится с бельгийским "Юнионом". Оба матча состоятся 1 октября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.