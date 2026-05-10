"Барселона" обыграла "Реал" без Лунина и досрочно стала чемпионом Испании

"Барселона"

"Барселона" на своем поле победила мадридский "Реал" в центральном матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 2:0 .

За четыре тура до конца сезона "сине-гранатовые" опережали "сливочных" на 11 очков, так что подопечным Ханси Флика было достаточно даже ничьей в Эль Классико, чтобы досрочно оформить чемпионство.

Однако каталонцы были настроены одержать победу над принципиальным соперником и сразу принялись за дело. Уже на 9-й минуте встречи Маркус Рашфорд вывел "Барселону" вперед, прямым ударом со штрафного поразив ворота Тибо Куртуа, который вернулся в стартовый состав "Реала" после травмы — украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

На 18-й минуте "блаугранас" удвоили свое преимущество в счете — Ферран Торрес расстрелял ворота Куртуа после скидки от Дани Ольмо.

Во втором тайме подопечные Альваро Арбелоа безуспешно пытались переломить ход противостояния. На 63-й минуте Джуд Беллингем забил в ворота "Барселоны", но арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

Отметим, что лидер мадридского клуба, форвард Килиан Мбаппе, не попал в заявку на этот матч из-за травмы бедра.

Также из-за травмы головы отсутствовал вице-капитан "бланкос" Федерико Вальверде, который на тренировке перед Эль Класико дважды подрался со своим одноклубником Орельеном Чуамени.

По итогам скандального инцидента "Реал" оштрафовал Вальверде и Чуамени на 500 тысяч евро каждого.

После этой победы "Барселона" (91 очко) досрочно стала победителем Ла Лиги. За три тура до финиша каталонцы оторвались от "Реала" на расстояние 14 баллов.

Для "сине-гранатовых" это 29-е чемпионство в истории и второе подряд. Рекордсменом по выигранным титулам чемпиона Испании остается "Реал", который побеждал 36 раз.

В следующем туре каталонцы 13 мая на выезде сыграют с "Алавесом", а мадридцы днем позже примут "Реал Овьедо".

