Ламин Ямаль и Рафинья / © Associated Press

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"Барселона" в гостях разгромила "Депортиво" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Риасор" в городе Ла-Корунья завершился со счетом 5:1 в пользу "сине-гранатовых".

Уже на второй минуте встречи Ламин Ямаль открыл счет после паса Педри. Хозяева быстро отыгрались — на 9-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 20-й минуте каталонцы снова вышли вперед — Дани Ольмо отличился с передачи Энтони Гордона.

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На старте второго тайма подопечные Ханси Флика увеличили свое преимущество — на 50-й минуте Рафинья нанес точный удар после паса Ямаля.

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В конце игры Рафинья забил еще дважды и таким образом оформил хет-трик. Ямаль же добавил в свой актив еще один ассист.

После этой победы "Барселона" (39 очков) укрепила лидерство в Ла Лиге. "Блаугранас" оторвались от "Атлетико" на пять баллов, а от мадридского "Реала" — на шесть. "Депортиво" (15 пунктов) находится на 13-й позиции.

В следующем матче "сине-гранатовые" 2 декабря примут "Атлетико" в перенесенном поединке 23-го тура Примеры. Галисийцы в тот же день сыграют с "Португалете" в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что "Реал" с удалением Беллингема потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге.

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