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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Барселона" одержала разгромную победу в перенесенном матче и стала единоличным лидером Ла Лиги (видео)

Поединок "сине-гранатовых" с "Осасуной" был отложен из-за смерти врача каталонского клуба.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своем поле разгромила "Осасуну" (3:0) в перенесенном матче 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Поединок был запланирован на 8 марта, но его перенесли из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии.

В первом тайме подопечные Ханси Флика создали себе комфортное преимущество в счете: на 11-й минуте Ферран Торрес замкнул прострел от Алехандро Бальде, а спустя еще десять минут пенальти реализовал Дани Ольмо .

Во втором тайме "сине-гранатовые" довели дело до разгрома – на 77-й минуте окончательный счет матча установил Роберт Левандовски.

Для польского форварда это 23-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры. Он теперь на три мяча опережает французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.

Обзор матча "Барселона" – "Осасуна"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Барселона" (63 очка) стала единоличным лидером Ла Лиги. Каталонцы оторвались от ближайшего преследователя – мадридского "Реала" – на расстояние 3 баллов. "Осасуна" (33 пункта) осталась на 14-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" примут "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, а памплонцы на выезде сойдутся с "Атлетиком" Бильбао. Оба матча состоятся 30 марта.

Дата публикации
Количество просмотров
120
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