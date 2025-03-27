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"Барселона" одержала разгромную победу в перенесенном матче и стала единоличным лидером Ла Лиги (видео)
Поединок "сине-гранатовых" с "Осасуной" был отложен из-за смерти врача каталонского клуба.
"Барселона" на своем поле разгромила "Осасуну" (3:0) в перенесенном матче 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Поединок был запланирован на 8 марта, но его перенесли из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии.
В первом тайме подопечные Ханси Флика создали себе комфортное преимущество в счете: на 11-й минуте Ферран Торрес замкнул прострел от Алехандро Бальде, а спустя еще десять минут пенальти реализовал Дани Ольмо .
Во втором тайме "сине-гранатовые" довели дело до разгрома – на 77-й минуте окончательный счет матча установил Роберт Левандовски.
Для польского форварда это 23-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры. Он теперь на три мяча опережает французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.
Обзор матча "Барселона" – "Осасуна"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Барселона" (63 очка) стала единоличным лидером Ла Лиги. Каталонцы оторвались от ближайшего преследователя – мадридского "Реала" – на расстояние 3 баллов. "Осасуна" (33 пункта) осталась на 14-й позиции.
В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" примут "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, а памплонцы на выезде сойдутся с "Атлетиком" Бильбао. Оба матча состоятся 30 марта.