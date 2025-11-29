"Барселона" одержала волевую победу и стала лидером Ла Лиги

"Барселона" – "Алавес" / © Associated Press

"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в домашнем матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 3:1 .

Гости неожиданно открыли счет уже на первой минуте встречи – отличился Пабло Ибаньес.

Впрочем, еще до перерыва каталонский клуб переломил ход противостояния. На 8-й минуте счет сравнял Ламин Ямаль, а на 26-й минуте Дани Ольмо вывел "сине-гранатовых" вперед.

В компенсированное ко второму тайма время хозяева поля забили в третий раз – на 90+3-й минуте Ольмо оформил дубль.

Обзор матча "Барселона" – "Алавес"

После этой победы "Барселона" (34 очка) вышла на первое место в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика на 2 балла опережают мадридский "Реал", который имеет матч в запасе. "Алавес" (15 пунктов) занимает 14-ю позицию.

Во вторник, 2 декабря, "Барселона" примет мадридский "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги. "Алавес" в тот же день на выезде сыграет в Кубке Испании с "Португалете".