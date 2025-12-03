"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" и закрепилась на вершине Ла Лиги

"Барселона" – "Атлетико" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" дома одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в городе Барселона завершился со счетом 3:1 .

Гости открыли счет на 19-й минуте встречи – Алекс Баэна реализовал выход один на один с голкипером соперника. Ассист сделал Науэль Молина.

На 26-й минуте каталонцы отыгрались – Рафинья забил после передачи от Педри.

Реклама

На 36-й минуте "сине-гранатовые" имели шанс выйти вперед, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти, пробив значительно выше ворот.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика склонили чашу весов в свою пользу. На 65-й минуте "блаугранас" вывел вперед Дани Ольмо. А на 90+6-й минуте Ферран Торрес окончательно снял вопрос о победителе, замкнув прострел от Алехандро Бальде.

Обзор матча "Барселона" – "Атлетико"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Барселона" (37 очков) закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонский клуб на 4 балла опережает мадридский "Реал", который с матчем в запасе занимает второе место. "Атлетико" (31 пункт) идет на четвертой позиции.

Реклама

В следующих поединках чемпионата Испании "сине-гранатовые" на выезде встретятся с "Бетисом", а подопечные Диего Симеоне в гостях сразятся с "Атлетиком" Бильбао. Оба матча состоятся 6 декабря.