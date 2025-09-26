ТСН в социальных сетях

"Барселона" одержала волевую победу в чемпионате Испании и приблизилась к "Реалу"

Каталонцы с камбэком во втором тайме одолели "Реал Овьедо".

"Реал Овьедо" – "Барселона"

"Реал Овьедо" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на выезде обыграла "Реал Овьедо" в матче 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Нуэво Карлос Тартьере" в городе Овьедо завершился со счетом 1:3.

Хозяева неожиданно выиграли первый тайм благодаря голу, который Альберто Рейна забил на 33-й минуте встречи.

Однако после перерыва "сине-гранатовые" сумели переломить ход встречи и трижды поразили ворота новичка Примеры.

На 56-й минуте счет сравнял Эрик Гарсия. На 70-й Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед, а на 88-й Рональд Араухо окончательно снял вопрос о победителе.

Обзор матча "Реал Овьедо" – "Барселона"

После этого матча "Барселона" (16 очков) занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидера мадридского "Реала" на два балла. "Реал Овьедо" (3 пункта) идет в зоне вылета, на 18-й позиции.

В следующем туре "Барселона" 28 сентября примет "Реал Сосьедад", а "Реал Овьедо" днем позже на выезде сыграет с "Валенсией".

