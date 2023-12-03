"Барселона" одолела "Атлетико" в центральном матче 15-го тура Ла Лиги (видео)

"Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в центральном матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит в первом тайме. На 28-й минуте Рафинья вывел Жоау Фелиша один на один с вратарем "матрасников" Яном Облаком, а португальский талант перебросил мяч в сетку.

Примечательно, что 24-летний форвард сборной Португалии выступает за "Барселону" на правах аренды именно с "Атлетико", в ворота которого забил победный мяч.

Обзор матча "Барселона" – "Атлетико"

После этой победы "Барселона" (34 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" (31 балл) идет четвертым, но имеет один матч в запасе. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал" Андрея Лунина (38 очков), который только по дополнительным показателям опережает "Жирону" Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 10 декабря в каталонском дерби примут "Жирону". В этот же день команда Диего Симеоне на своем поле встретится с "Альмерией".

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