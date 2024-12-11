"Барселона" одолела дортмундскую "Боруссию" в зрелищном матче Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" на выезде обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершилась со счетом 2:3 .

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второго тайма "сине-гранатовые" открыли счет – на 53-й минуте отличился Рафинья. Через семь минут "шмели" отыгрались – пенальти реализовал Серу Гирасси.

На 75-й минуте подопечные Ханси Флика снова вышли вперед – точный удар нанес Ферран Торрес. Через три минуты дортмундцы ответили – Гирасси оформил дубль.

Однако на 85-й минуте каталонцы в третий раз в этом матче повели в счете и в итоге вырвали победу – Ферран Торрес оформил дубль, забив гол в контратаке после передачи 17-летнего Ламина Ямаля.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона"

Благодаря этой победе "Барселона" (15 очков) поднялся на второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия" с 12 баллами опустилась на 9-ю строчку.

В следующем туре Лиги чемпионов "блаугранас" на выезде сыграют с "Бенфикой", а "шмели" в гостях сразятся с "Болоньей". Оба матча состоятся 21 января.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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