"Барселона" одолела "Порту" в группе "Шахтера" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

В заключительном туре дончанам нужно победить "драконов", чтобы пробиться в 1/8 финала главного еврокубка.

"Барселона" обыграла " Порту" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Эстадио Олимпико" завершился победой каталонцев со счетом 2:1 .

Первыми в этой встрече забили гости. На 30-й минуте оборона "сине-гранатовых" провалилась, чем воспользовался бразильский нападающий Пепе и вывел свою команду вперед.

Подопечные Хави ответили моментально. Уже через две минуты Жуан Канселу отправил мяч в сетку ворот "драконов" после передачи Педри. Так что на перерыв команды пошли при равном счете.

А во втором тайме "Барселона" смогла склонить чашу весов в свою пользу. На 57-й минуте Жоау Фелиш забил победный гол, получив пас от Канселу.

Обзор матча "Барселона" – "Порту"

Будет добавлен в скором времени.

Добавим, что в другом матче пятого тура этой группы донецкий "Шахтер" в немецком Гамбурге обыграл бельгийский "Антверпен" (1:0).

"Барселона" (12 очков) за тур до конца группового этапа оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонский клуб впервые за три года сумел добраться до плей-офф ЛЧ.

"Порту" и "Шахтер" имеют по 9 баллов и в очном матче заключительного тура разыграют вторую путевку в 1/8 финала ЛЧ. "Горнякам" нужно победить "драконов", чтобы пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка.

"Антверпен", до сих пор не набравший ни одного зачетного пункта, уже точно займет последнюю позицию квартета H и попрощается с еврокубками.

Матчи последнего тура группового раунда ЛЧ состоятся 13 декабря: "Порту" – "Шахтер", "Антверпен" – "Барселона".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Читайте также:

Шахтер – Антверпен – 1:0: онлайн-трансляция и обзор матча Лиги чемпионов (видео)

Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Поступок чемпиона: Роналду заработал пенальти, но сообщил арбитру, что фола не было (видео)