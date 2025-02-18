"Барселона" одолела "Райо Вальекано" и вышла на первое место в Ла Лиге (видео)

Каталонцы обошли в турнирной таблице "Реал" с "Атлетико".

"Барселона" на своем поле обыграла "Райо Вальекано" в заключительном матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этой встрече "сине-гранатовые" забили на 28-й минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Для польского форварда это уже 20-й мяч в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая теперь на три результативных удара французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Обзор матча "Барселона" – "Райо Вальекано"

Благодаря этой победе "Барселона" (51 очко) вышла на первое место в Ла Лиге. Каталонцы по дополнительным показателям обошли "Реал", в активе которого также 51 балл. В топ-4 также идут "Атлетико" (50 пунктов) и "Атлетик" Бильбао (45 очков).

В свою очередь, "Райо Вальекано" (35 очков) также идет в зоне еврокубков, на шестой позиции.

В следующем туре "Барселона" на выезде встретится с "Лас-Пальмасом", а "Райо Вальекано" примет "Вильярреал". Оба матча состоятся 22 февраля.

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