"Барселона" одолела "Реал" в ураганном матче и приблизилась к чемпионству Ла Лиги (видео)

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Барселона" дома обыграла мадридский "Реал" в центральном матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Захватывающий поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:3 .

"Сливочные" открыли счет уже на 5-й минуте встречи – пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

На 14-й минуте "Королевский клуб" увеличил свое преимущество – Мбаппе оформил дубль после передачи Винисиуса Жуниора.

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На 19-й минуте каталонцы сократили отставание – Эрик Гарсия забил с передачи Феррана Торреса.

На 32-й минуте "сине-гранатовые" восстановили паритет в игре – точный удар в дальний угол из пределов штрафной нанес 17-летний Ламин Ямаль.

А еще через две минуты подопечные Ханси Флика уже вели в счете благодаря голу Рафиньи.

На 45-й минуте матча "Барселона" в четвертый раз поразила ворота соперника – Рафинья оформил дубль, а Ферран Торрес сделал свой третий голевой ассист за матч.

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Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти возродили интригу в этом поединке – на 70-й минуте Мбаппе оформил хет-трик с передачи Винисиуса Жуниора. Однако избежать поражения мадридцам не удалось.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Барселона" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что "Барселона" выиграла у "Реала" все четыре Эль Классико в этом сезоне. Каталонцы дважды одолели мадридцев в чемпионате, а также по разу в Кубке и Суперкубке Испании.

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После этой победы "Барселона" (82 очка) укрепила свое лидерство в Ла Лиге – за три тура до конца отрыв "блаугранас" от ближайшего преследователя, мадридского "Реала", вырос до 7 баллов.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 15 мая на выезде встретятся с "Эспаньолом", а "сливочные" днем ​​ранее примут "Мальорку".