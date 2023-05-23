"Барселона" оправдалась за скандальное видео своих футболистов для россиян – официальное заявление клуба

"Барселона" впервые официально прокомментировала скандальный видеоролик с благодарностью для российских болельщиков, где снялись игроки каталонского клуба Серхи Роберто и Алехандро Бальде после выигрыша чемпионата Испании.

Соответствующее заявление "Барселоны" поступило на электронную почту сайта Champion.com.ua.

"Барселона" хочет послать институциональное сообщение о недавнем споре, вызванном поздравлением двух наших игроков во время официальных дел Ла Лиги с международным телевизионным каналом. Мы хотим отметить нашу приверженность мирному разрешению конфликта и вере в ценность спорта как инструмента объединения наций.

Мы еще раз заявляем о поддержке украинского народа и глубоко сожалеем, что эти поздравления оскорбили наших болельщиков в Украине. Президент Жоан Лапорта в институциональной речи в марте 2022 года выразил свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной". Он предложил поддержку ФК "Барселона" всем украинцам, прибывающим в Каталонию в поисках убежища.

Наша поддержка не ограничивалась только словами. В дни матчей на "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей. В результате этой инициативы совместно с Красным Крестом было собрано больше 17 тысяч килограммов детского питания и других необходимых продуктов.

Кампания поддержки украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-образовательных и спортивных мероприятий для детей и молодежи, которые оказались в приемных центрах в разных местах Каталонии. Эти мероприятия, проводимые командой волонтеров клуба, членов и работников, направлены на эмоциональную поддержку и популяризацию физической активности молодых украинцев, оказавшихся в эмоционально-стрессовой ситуации.

Однозначный месседж президента остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли о наших болельщиках в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но также надеемся, что в скором времени они смогут жить в мире на своей родине", – говорится в заявлении каталонского клуба.

Скриншот заявления "Барселоны"/champion.com.ua

Ранее сообщалось, что звездный форвард "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на скандальное обращение своих одноклубников к болельщикам из России.

Напомним, клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам, которое было снято для официального транслятора матчей Ла Лиги в стране-террористе,

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