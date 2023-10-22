"Барселона" перед дуэлью с "Шахтером" с трудом выцарапала победу над "Атлетиком" в Ла Лиге (видео)

"Сине-гранатовые" продолжили погоню за "Жироной" и мадридским "Реалом".
"Барселона" дома минимально обыграла "Атлетик" Бильбао в матче 10-го тура испанской Ла Лиги — 1:0.
Несмотря на преимущество во владении мячом и в других компонентах игры, подопечным Хави долгое время не удавалось распечатать ворота соперника.
Во втором тайме тренерский штаб каталонцев решил сделать ряд замен и это сработало. На 79-й минуте на поле вышел 17-летний дебютант "блаугранас" Марк Гую. Ему понадобилось всего 23 секунды, чтобы отличиться голом.
Юный испанец получил передачу на ход от Жоау Фелиша, стремительно вошел в штрафную и переиграл вратаря басков. В итоге этот гол оказался победным.
Обзор матча
"Барселона" (24 балла) поднялась на третье место Примеры и на расстояние одного очка приблизилась к лидерам – "Жироне" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, а также мадридскому "Реалу". "Атлетик" (17 пунктов) располагается на шестой строчке.
В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 28 октября сыграют домашнее Эль Классико против "Реала". Днем позже "Атлетик" примет "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.
Напомним, в среду, 25 октября, каталонцы будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.
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