"Барселона" перед дуэлью с "Шахтером" с трудом выцарапала победу над "Атлетиком" в Ла Лиге (видео)

"Барселона" дома минимально обыграла "Атлетик" Бильбао в матче 10-го тура испанской Ла Лиги — 1:0 .

Несмотря на преимущество во владении мячом и в других компонентах игры, подопечным Хави долгое время не удавалось распечатать ворота соперника.

Во втором тайме тренерский штаб каталонцев решил сделать ряд замен и это сработало. На 79-й минуте на поле вышел 17-летний дебютант "блаугранас" Марк Гую. Ему понадобилось всего 23 секунды, чтобы отличиться голом.

Юный испанец получил передачу на ход от Жоау Фелиша, стремительно вошел в штрафную и переиграл вратаря басков. В итоге этот гол оказался победным.

Обзор матча

"Барселона" (24 балла) поднялась на третье место Примеры и на расстояние одного очка приблизилась к лидерам – "Жироне" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, а также мадридскому "Реалу". "Атлетик" (17 пунктов) располагается на шестой строчке.

В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 28 октября сыграют домашнее Эль Классико против "Реала". Днем позже "Атлетик" примет "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

Напомним, в среду, 25 октября, каталонцы будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

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