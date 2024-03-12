"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Сине-гранатовые" трижды поразили ворота "партенопейцев", которые сумели ответить лишь одним голом.

Испанская "Барселона" победила итальянский "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:1 .

На 15-й минуте каталонцев вывел вперед Фермин Лопес, а через две минуты Жоау Канселу укрепил преимущество хозяев поля.

На 30-й минуте неаполитанцы отквитали один мяч усилиями Амира Ррахмани. Однако отыграться "партенопейцам" не удалось. Во втором тайме команда Хави забила в третий раз – на 83-й минуте отличился Роберт Левандовский.

Отметим, что в первой игре "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью 1:1. Таким образом, каталонский клуб по сумме двух встреч оказался сильнее со счетом 4:2 и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Обзор матча "Барселона" – "Наполи"

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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