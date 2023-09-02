Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Барселона" подписала двух звездных футболистов перед закрытием трансферного окна

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Барселона" подписала двух звездных футболистов перед закрытием трансферного окна

Жоау Фелиш и Жоау Канселу / Фото: twitter.com/FCBarcelona

Каталонцы арендовали Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Испанская "Барселона" в последний день трансферного окна усилилась форвардом мадридского "Атлетико" Жоау Фелишем и защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Как сообщил официальный сайт "сине-гранатовых", оба футболиста были подписаны на правах аренды до 30 июня 2024 года без возможности выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Фелиш выступал в аренде за лондонский "Челси". На счету португальского нападающего 4 гола в 20 матчах "синих" во всех турнирах. Его контракт с "Атлетико" истекает в конце июня 2027 года.

Канселу провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "Баварии". В составе мюнхенцев он сыграл 21 матч во всех соревнованиях, забил один гол и отдал пять ассистов. Соглашение португальского защитника с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2027 года.

После трех стартовых туров Ла Лиги каталонцы с 7 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата Испании команда Хави проведет 3 сентября на выезде против "Осасуны".

Ранее сообщалось, что звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ.

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Еще один украинец в Ла Лиге: Яремчук официально перешел в испанский клуб

"Милан" в меньшинстве удержал победу над "Ромой" и стал единоличным лидером Серии А (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
384
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация