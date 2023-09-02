"Барселона" подписала двух звездных футболистов перед закрытием трансферного окна

Испанская "Барселона" в последний день трансферного окна усилилась форвардом мадридского "Атлетико" Жоау Фелишем и защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Как сообщил официальный сайт "сине-гранатовых", оба футболиста были подписаны на правах аренды до 30 июня 2024 года без возможности выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Фелиш выступал в аренде за лондонский "Челси". На счету португальского нападающего 4 гола в 20 матчах "синих" во всех турнирах. Его контракт с "Атлетико" истекает в конце июня 2027 года.

João Félix is Culer! ❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Канселу провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "Баварии". В составе мюнхенцев он сыграл 21 матч во всех соревнованиях, забил один гол и отдал пять ассистов. Соглашение португальского защитника с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2027 года.

Cancelo is Culer! ❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

После трех стартовых туров Ла Лиги каталонцы с 7 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата Испании команда Хави проведет 3 сентября на выезде против "Осасуны".

Ранее сообщалось, что звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ.

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