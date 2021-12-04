"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

Каталонский клуб уступил на своем поле "Бетису".

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимала на своем поле "Бетис" и потерпела минимальное поражение.

Единственный гол в матче забил нападающий "огурцов" Хуанми на 79-й минуте.

Это поражение прервало беспроигрышную серию нового тренера "Барселоны" Хави, который провел у руля каталонцев три матча (2 победы и 1 ничья).

После 16 туров Барселона идет на 7 месте с 23 очками.

"Бетис" закрывает тройку лидеров, набрав 30 баллов.

Следующий свой матч "блаугранас" сыграют против "Осадуны". Матч состоится в воскресенье, 12 декабря. В тот же день "Бетис" примет на своем поле "Реал Сосьедад".

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