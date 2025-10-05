ТСН в социальных сетях

Проспорт
581
1 мин

"Барселона" потерпела разгромное поражение и потеряла лидерство в Ла Лиге

Каталонцы впервые проиграли в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Максим Приходько
"Севилья" – "Барселона"

"Севилья" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на выезде разгромно уступила "Севилье" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 4:1.

Андалусийцы открыли счет на 13-й минуте встречи – пенальти реализовал бывший форвард "сине-гранатовых" Алексис Санчес.

На 36-й минуте Исаак Ромер увеличил преимущество "нервионцев". Каталонцы ответили голом Маркуса Рашфорда на 45+7-й минуте.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика могли сравнивать счет, но Роберт Левандовски на 76-й минуте не реализовал пенальти.

Хозяева поля сняли вопрос о победителе на 90-й минуте, когда в контратаке забил Хосе Анхель Кармона.

А окончательный счет игры на 90+6-й минуте установил Акор Адамс, отправив четвертый мяч в ворота "блаугранас".

Это поражение стало для "Барселоны" (19 очков) первым в нынешнем сезоне Ла Лиги. Каталонцы потеряли лидерство по итогам тура и теперь занимают второе место, на 2 балла отставая от лидера – мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина. "Севилья" (13 пунктов) поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 18 октября в каталонском дерби примут "Жирону" , в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат. В тот же день "Севилья" дома встретится с "Мальоркой".

