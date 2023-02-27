"Барселона" потерпела сенсационное фиаско в матче против одного из аутсайдеров Ла Лиги (видео)

"Барселона" на выезде неожиданно проиграла "Альмерии" в поединке 23-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Единственный гол хозяева забили в первом тайме. На 24-й минуте Эль-Билаль Туре вышел на свидание с вратарем "сине-гранатовых" и мощно пробил под перекладину.

Обзор матча

Отметим, что "Барселона" впервые в истории проиграла "Альмерии". До этого команда Хави не знала горечи поражений в Ла Лиге с октября прошлого года, когда уступила "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу".

Несмотря на поражение, "Барселона" (59 очков) осталась лидером Примеры, опережая "Реал" на 7 баллов. "Альмерия" (25 пунктов) поднялась на 15-е место.

В следующем туре "блаугранас" 5 марта примут "Валенсию", перед этим каталонцы 2 марта на выезде проведут первый полуфинал Кубка Испании против "Реала". "Альмерия" 4 марта дома сыграет с "Вильярреалом" в Ла Лиге.

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