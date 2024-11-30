"Барселона" потерпела сенсационное поражение в матче чемпионата Испании (видео)

"Барселона" сенсационно проиграла "Лас-Пальмасу" в домашнем матче 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 1:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На 49-й минуте гости неожиданно открыть счет – отличился Сандро Рамирес.

На 61-й минуте "сине-гранатовые" восстановили паритет в игре – точный удар нанес Рафинья. Но уже на 67-й минуте "Лас-Пальмас" забил второй мяч – победу своей команде принес Фабиу Силва.

Обзор матча "Барселона" – "Лас-Пальмас"

Будет добавлен в скором времени.

"Барселона" в третий раз подряд потеряла очки в чемпионате Испании. Подопечные Ханси Флика с 34 баллами продолжают лидировать, опережая ближайшего преследователя мадридский "Реал" на 4 пункта, но "сливочные" имеют два матча в запасе.

"Лас-Пальмас" поднялся на 14-ю строчку в Примере, имея в своем активе 15 очков.

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