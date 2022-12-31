"Барселона" потеряла очки в безумном дерби с двумя удалениями, но вернула себе лидерство в Ла Лиге

"Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом" в домашнем матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Каталонское дерби на стадионе "Камп Ноу" завершилось со счетом 1:1 .

"Сине-гранатовые" вышли вперед на 7-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. "Попугаи" восстановили паритет на 73-й минуте – пенальти реализовал Хоселу.

Завершали матч обе команды не в полных составах. На 78-й минуте вторую желтую карточку получил защитник "Барселоны" Жорди Альба, а уже через несколько минут второй "горчичник" заработал хавбек "Эспаньола" Винисиус Соуза. Рисковал покинуть поле досрочно и защитник гостей Леандро Кабрера, но после просмотра VAR арбитр отменил его красную карточку.

Несмотря на потерю очков, "Барселона" вернулась на первое место в Ла Лиге. "Блаугранас" опередили мадридский "Реал", который также имеет в своем активе 38 баллов, но уступает каталонцам по дополнительным показателям. "Эспаньол" с 13 пунктами находится на 16-м месте.

В следующем туре "Барселона" 8 января на выезде сыграет с мадридским "Атлетико". Днем ранее "Эспаньол" будет принимать "Жирону".

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