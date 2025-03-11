"Барселона" повторно победила "Бенфику" с Трубиным и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В 1/4 финала каталонцев будет ждать триумфатор противостояния между дортмундской "Боруссией" и "Лиллем".

"Барселона" дома обыграла "Бенфику" украинского вратаря Анатолия Трубина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:1 .

Испанский клуб открыл счет на 11-й минуте, когда отличился Рафинья. Португальская команда быстро отыгралась – на 13-й минуте результативный удар нанес Николас Отаменди.

После этого "сине-гранатовые" еще до перерыва дважды расписались в воротах Трубина, который провел на поле весь матч. На 27-й минуте забил 17-летний Ламин Ямаль, а на 42-й минуте Рафинья оформил дубль.

В первой встрече между командами, которая состоялась 5 марта в Лиссабоне, "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счетом 0:1.

Так что по сумме двух матчей подопечные Ханси Флика победили "орлов" со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где посоревнуются с триумфатором противостояния между дортмундской "Боруссией" и французским "Лиллем".

Обзор матча "Барселона" – "Бенфика"

Читайте также:

Ливерпуль – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Байер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов