"Барселона" продала в ПСЖ звездного француза, которого покупала за более чем 100 миллионов евро

Усман Дембеле продолжит карьеру в парижском клубе.
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле официально стал игроком ПСЖ.
О трансфере 26-летнего француза парижане сообщили на клубном сайте.
Контракт Усмана с парижской командой рассчитан на пять сезонов, до лета 2028 года.
Сумма трансфера не разглашается. Ранее в СМИ была информация, что "Барселона" получит за игрока около 50 миллионов евро.
#WelcomeDembélé— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2023
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Дембеле выступал играл за "Барселону" с лета 2017 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро плюс бонусные выплаты.
Всего за шесть сезонов в каталонском клубе он сыграл 185 матчей, отличившись 40 голами и 43 ассистами.
В прошлом сезоне Усман провел 35 матчей в футболке "блаугранас", забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
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