"Барселона" продала в ПСЖ звездного француза, которого покупала за более чем 100 миллионов евро

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле официально стал игроком ПСЖ.

О трансфере 26-летнего француза парижане сообщили на клубном сайте.

Контракт Усмана с парижской командой рассчитан на пять сезонов, до лета 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее в СМИ была информация, что "Барселона" получит за игрока около 50 миллионов евро.

Дембеле выступал играл за "Барселону" с лета 2017 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Всего за шесть сезонов в каталонском клубе он сыграл 185 матчей, отличившись 40 голами и 43 ассистами.

В прошлом сезоне Усман провел 35 матчей в футболке "блаугранас", забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

Читайте также:

Трансферная сага завершена: "Бавария" объявила о подписании Кейна

Дубль Холанда: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в матче-открытии нового сезона АПЛ (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу