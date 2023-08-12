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"Барселона" продала в ПСЖ звездного француза, которого покупала за более чем 100 миллионов евро

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Барселона" продала в ПСЖ звездного француза, которого покупала за более чем 100 миллионов евро

Усман Дембеле / Фото: twitter.com/psg_english

Усман Дембеле продолжит карьеру в парижском клубе.

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле официально стал игроком ПСЖ.

О трансфере 26-летнего француза парижане сообщили на клубном сайте.

Контракт Усмана с парижской командой рассчитан на пять сезонов, до лета 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее в СМИ была информация, что "Барселона" получит за игрока около 50 миллионов евро.

Дембеле выступал играл за "Барселону" с лета 2017 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Всего за шесть сезонов в каталонском клубе он сыграл 185 матчей, отличившись 40 голами и 43 ассистами.

В прошлом сезоне Усман провел 35 матчей в футболке "блаугранас", забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

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Дата публикации
Просмотры
423
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