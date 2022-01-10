"Барселона" продлила контракт с чемпионом мира, который в этом сезоне сыграл только один матч

"Барселона" продлила контракт с чемпионом мира, который в этом сезоне сыграл только один матч

Теперь каталонцы могут зарегистрировать звездного испанского новичка.

"Барселона" продлила контракт с французским защитником Самюэлем Умтити.

Новое соглашение каталонского клуба с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года, сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Умтити согласился на уменьшение зарплаты. Это поможет "Барселоне" расширить финансовую квоту и позволит клубу зарегистрировать 21-летнего испанского новичка "блаугранас" Феррана Торреса, который в конце декабря перешел из "Манчестер Сити".

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года, перейдя из "Лиона" за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпион мира-2018 в составе сборной Франции сыграл за каталонцев только в одной игре Ла Лиги.

После 20 проведённых поединков "сине-гранатовые" занимают шестое место в Примере, отставая от лидера, мадридского "Реала", на 17 очков.

В следующем матче команда Хави Эрнандеса сыграет с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании-2022. Встреча состоится в среду, 12 января.

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