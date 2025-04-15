"Барселона" проиграла "Боруссии" Дортмунд, но вышла в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

"Боруссия" Дортмунд – "Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на выезде уступила дортмундской "Боруссии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершилась со счетом 3:1 .

На 11-й минуте "шмелей" вывел вперед Серу Гирасси, реализовав пенальти.

На старте второго тайма Гирасси удвоил преимущество немецкого клуба, оформив дубль на 49-й минуте.

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Впрочем, на 54-й минуте "сине-гранатовые" сократили отставание – автоголом отличился защитник дортмундцев Рами Бенсебаини.

На 76-й минуте Гирасси сделал хет-трик, установив окончательный счет матча.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

В первой встрече между командами "Барселона" разнесла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0. Следовательно, по сумме двух встреч (5:3) в полуфинал турнира вышел каталонский клуб.

"Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия). В первом матче миланский клуб в Мюнхене вырвал победу со счетом 2:1.

В другом полуфинале самого престижного евротурнира сойдутся французский ПСЖ и победитель четвертьфинальной пары "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.