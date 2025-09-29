Барселона – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Барселона" – ПСЖ / © Associated Press

В среду 1 октября испанская "Барселона" дома встретится с французским ПСЖ в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре Лиги чемпионов каталонский клуб обыграл английский "Ньюкасл" (2:1), а парижане разгромили итальянскую "Аталанту" (4:0).

Отметим, что в составе ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, который перед матчем с "Барселоной" забил дебютный гол за парижскую команду в поединке чемпионата Франции с "Осером" (2:0).

Где смотреть матч Барселона – ПСЖ

В Украине поединок "Барселона" – ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Ставки букмекеров на матч Барселона – ПСЖ

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают испанский клуб. На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,91. Ничья – 4,20. Выигрыш парижан – 3,60.

Добавим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего розыгрыша турнира подопечные Луиса Энрике раздавили миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Барселона" с камбэком одолела "Реал Сосьедад" (2:1) и стала лидером чемпионата Испании.