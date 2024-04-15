Барселона – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Первая игра в Париже завершилась победой каталонцев с разницей в один мяч.

Во вторник, 16 апреля, "Барселона" примет ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая была сыграна неделю назад в Париже, каталонская команда одолела французский клуб со счетом 3:2.

Где смотреть матч Барселона – ПСЖ

На территории Украины поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – ПСЖ.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – ПСЖ

Фаворитом второго поединка между каталонцами и парижанами является "Барселона". На победу "сине-гранатовых" принимаются ставки с коэффициентом 2,24. Ничья – 3,90. Выигрыш подопечных Луиса Энрике – 3,10.

Значительно выше оцениваются шансы испанского клуба на выход в полуфинал. На итоговый успех Хави и Ко можно поставить с коэффициентом 1,27. Проход ПСЖ в следующую стадию – 3,85.

Отметим, что в полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.

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