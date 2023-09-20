"Барселона" разбила "Антверпен" и возглавила группу "Шахтера" в Лиге чемпионов (видео)

"Барселона" разгромила "Антверпен" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 5:0 .

Команда Хави решила судьбу противостояния еще в первом тайме, трижды поразив ворота гостей. На 11-й минуте Жоау Фелиш открыл счет после передачи Илкая Гюндогана. А через восемь минут Фелиш ассистировал Роберту Левандовскому.

На 22-й минуте счет стал разгромленным – игрок "Антверпена" Йелле Батай отметился автоголом.

Во втором тайме "сине-гранатовые" огорчили соперника еще два раза. На 54-й минуте после паса Левандовского точный удар нанес Гави, а на 66-й минуте Фелиш оформил дубль с передачи Рафиньи.

Обзор матча

В другом матче стартового тура группы H донецкий "Шахтер" уступил "Порту" (1:3).

Таким образом, "Барселона" с тремя очками лидирует в этом квартете, опережая португальский клуб по дополнительным показателям. Чемпион Украины занимает третью позицию, бельгийский коллектив идет последним.

Во втором туре Лиги чемпионов 4 октября "Шахтер" в Бельгии сыграет против "Антверпена", а "Порту" будет принимать "Барселону".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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