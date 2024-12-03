"Барселона" раздавила соперника, прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании (видео)

"Барселона" на выезде разгромила "Мальорку" в матче 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в городе Пальма-де-Майорка завершился со счетом 1:5 .

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 12-й минуте каталонцев вывел вперед Ферран Торрес, но на 43-й минуте хозяева ответили усилиями Ведата Мурики.

А вот второй тайм прошел полностью по сценарию "сине-гранатовых". Рафинья на 56-й минуте реализовал пенальти, а затем на 74-й минуте оформил дубль, забив с передачи 17-летнего Ламина Ямаля.

На 79-й минуте четвертый мяч в ворота "Мальорки" отправил Фрэнки де Йонг. А на 84-й минуте нидерландец добавил в свой актив ассист, который результативным ударом довершил Пау Виктор.

Обзор матча "Мальорка" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, подопечные Ханси Флика перевалили свою серию из трех матчей без побед в Ла Лиге. Ранее "блаугранас" проиграли "Реалу Сосьедад" (0:1) и "Лас-Пальмасу" (1:2), а также сыграли вничью с "Сельтой" (2:2).

"Барселона" (37 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге – каталонцы увеличили отрыв от мадридского "Реала" до 4 баллов, но "сливочные" имеют два матча в запасе. "Мальорка" с 24 пунктами идет на шестой позиции.

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