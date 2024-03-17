"Барселона" разгромила "Атлетико" и потеснила "Жирону" со второго места чемпионата Испании (видео)

"Сине-гранатовые" забили в ворота "матрасников" три безответных мяча.

"Барселона" разбила "Атлетико" в центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 0:3 .

Каталонцы вышли вперед перед перерывом – на 38-й минуте Жоау Фелиш из пределов штрафной в касание направил мяч в дальний угол после передачи Роберта Левандовского.

На 42-й минуте удаление за чрезмерные эмоции заработал главный тренер "сине-гранатовых" Хави.

Во втором тайме гости еще дважды расписались в воротах "матрасников". На 47-й минуте Левандовский получил классный пас от Рафиньи и ювелирно забил рикошетом от дальней штанги.

А на 65-й минуте счет стал разгромным – Фермин Лопес головой пробил в дальний угол, замкнув подачу Левандовского.

Отметим, что в компенсированное время команда Диего Симеоне осталась в меньшинстве – на 90+2-й минуте прямую красную карточку за фол перед собственной штрафной заработал аргентинский защитник Науэль Молина.

Обзор матча "Атлетико" – "Барселона"

Эта победа позволила "Барселоне" (64 очка) выйти на второе место в Ла Лиге, сдвинув на третью позицию "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая имеет в своем активе 62 балла. "Атлетико" (55 пунктов) остался на пятой строчке.

К слову, лидирует в чемпионате Испании мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина, который набрал 72 очка.

В следующем туре Примеры, после международной паузы, "Барселона" 30 марта примет "Лас-Пальмас", а "Атлетико" 1 апреля приедет в гости к "Вильярреалу".

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