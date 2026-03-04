"Барселона" разгромила "Атлетико", но не сумела выйти в финал Кубка Испании

"Барселона" — "Атлетико" / © Associated Press

"Барселона" на своем поле разгромила мадридский "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 3:0 .

Каталонцы открыли счет на 29-й минуте — 18-летний Марк Берналь отличился после передачи Ламина Ямаля.

В компенсированное к первому тайму время подопечные Ханси Флика забили во второй раз — на 45+5-й минуте Рафинья реализовал пенальти.

Во втором тайме "сине-гранатовые" сделали счет в игре разгромным — на 72-й минуте Берналь офомил дубль, ассистировал ему Жоау Канселу.

Однако победы с разницей в три мяча не хватило "Барселоне" для выхода в следующую стадию турнира.

Поскольку первая игра между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу "Атлетико", то именно "матрасники" триумфовали по итогам двух матчей (4:3) и впервые за 13 лет вышли в финал Кубка Испании.

Второй финалист Кубка Испании определится 4 марта в поединке "Реал Сосьедад" — "Атлетик" Бильбао. Первая игра закончилась победой команды из Сан-Себастьяна (1:0).

В следующем матче "Барселона" 7 марта на выезде встретится с "Атлетиком" Бильбао в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне в этот же день примет "Реал Сосьедад" в рамках Примеры.