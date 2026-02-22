ТСН в социальных сетях

Проспорт
144
1 мин

"Барселона" разгромила аутсайдера и вышла на первое место в Ла Лиге

Каталонцы воспользовались сенсационным поражением "Реала", захватив лидерство в чемпионате Испании.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" дома разгромила "Леванте" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 3:0.

Уже на 4-й минуте встречи "сине-гранатовые" открыли счет — отличился 18-летний Марк Берналь.

На 32-й минуте преимущество каталонцев удвоил Фрэнки де Йонг. Окончательный счет игры на 81-й минуте установил Фермин Лопес.

Обзор матча "Барселона" – "Леванте"

Благодаря этой победе "Барселона" (61 очко) поднялась на первое место в Ла Лиге, обойдя мадридский "Реал" (60 баллов), который в этом туре потерпел сенсационное поражение от "Осасуны". У "Леванте" 18 пунктов и предпоследняя, 19-я позиция.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Ханси Флика 28 февраля примут "Вильярреал", а "Леванте" днем ранее дома встретится с "Алавесом".

144
