"Барселона" разгромила "Баварию" в зрелищном матче Лиги чемпионов (видео)

Подопечные Ханси Флика не оставили никаких шансов его бывшему клубу.

Каталонская "Барселона" разбила мюнхенскую "Баварию" в домашнем матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:1 .

Хозяева открыли счет уже на первой минуте встречи – Фермин Лопес отличной передачей вывел Рафинью один на один с Мануэлем Нойером, а тот обошел голкипера мюнхенцев и отправил мяч в пустые ворота.

На 10-й минуте "Бавария" могла отыграться – Гарри Кейн забил головой после подачи Томаса Мюллера с правого фланга, но после просмотра видеоповтора (VAR) взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Прошло еще восемь минут и Кейн отличился голом уже по правилам, в одно касание замкнув прострел Сержа Гнабри с левого фланга.

На 36-й минуте подопечные Ханси Флика снова вышли вперед – Роберт Левандовски переправил мяч в пустые ворота, воспользовавшись пасом Фермина Лопеса.

На 45-й минуте "сине-гранатовые" укрепили свое преимущество в счете – Рафинья получил передачу от Марка Касадо и оформил дубль, пробив точно в дальний угол.

Во втором тайме испанский клуб сохранил свои ворота "сухими" и довел дело до разгрома. На 56-й минуте Рафинья завершил быструю контратаку "блаугранас" с ассистом от Ламина Ямаля ударом в дальний нижний угол, таким образом сделав хет-трик.

Обзор матча "Барселона" – "Бавария"

Будет добавлен в скором времени.

В первых двух турах "Барселона" сенсационно проиграла французскому "Монако" (1:2) и уничтожила швейцарский "Янг Бойз" (5:0). "Бавария" поиздевалась над хорватским "Динамо" Загреб (9:2), а затем уступила английской "Астон Вилле" (0:1).

После этой победы "Барселона" (6 очков) поднялась на 10-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ. "Бавария" (3 балла) опустилась на 23-ю позицию.

В четвертом туре Лиги чемпионов каталонцы на выезде сыграют с сербской "Црвеной Звездой", а мюнхенцы примут португальскую "Бенфику" украинского вратаря Анатолия Трубина. Матчи состоятся 6 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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