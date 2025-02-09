"Барселона" разгромила "Севилью" и вплотную приблизилась к лидерам Ла Лиги (видео)

"Барселона" на выезде разгромила "Севилью" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 1:4 .

Уже на 7-й минуте счет в игре открыл Роберт Левандовски – польский форвард забил свой 19-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры и теперь на три мяча опережает французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Однако всего через минуту хозяева поля отыгрались усилиями Рубена Варгаса. Так что на перерыв команды отправились при паритете в счете.

На старте второго тайма "сине-гранатовые" забили дважды. Сначала на 46-й минуте отличился Фермин Лопес, а затем на 55-й минуте точный удар нанес Рафинья.

На 62-й минуте каталонский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Фермин Лопес.

Однако это не помешало подопечным Ханси Флика довести дело до победы. Более того, на 89-й минуте Эрик Гарсия отправил четвертый мяч в ворота "нервионцев".

Обзор матча "Севилья" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Барселона" (48 очков) занимает третье место в таблице Ла Лиги и вплотную приблизилась к лидерам чемпионата – мадридским "Реалу" (50 баллов) и "Атлетико" (49 пунктов). "Севилья" осталась на 13-й позиции, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре "Барселона" 17 февраля примет "Райо Вальекано", а "Севилья" днем ранее на выезде сразится с "Вальядолидом".

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