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"Барселона" разгромила "Жирону" с Цыганковым и вернула себе единоличное лидерство в Примере (видео)
"Сине-гранатовые" оторвались от "Реала" на расстояние трех очков.
"Барселона" на своем поле разгромила "Жирону" в матче 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:1 .
Подопечные Ханси Флика открыли счет в конце первого тайма – на 43-й минуте Ламин Ямаль нанес удар со штрафного и мяч от защитника гостей Ладислава Крейчи оказался в воротах.
На старте второго тайма команда Мичела отыгралась – на 53-й минуте Арно Данжума отличился после передачи Дэйли Блинда.
Однако "сине-гранатовые" сумели выиграть каталонское дерби. Дубль оформил Роберт Левандовски – польский форвард забил на 61-й и 77-й минутах.
Теперь на счету Роберта 25 голов в нынешнем розыгрыше Примеры. Он на три мяча опережает французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.
Точку в этом матче на 86-й минуте поставил Ферран Торрес, отправив четвертый мяч в сетку ворот "бело-красных".
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте, не отличившись результативными действиями.
Обзор матча "Барселона" – "Жирона"
Благодаря этой победе "Барселона" (66 очков) вернула себе единоличное лидерство в Примере и сейчас опережает ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – на 3 балла.
"Жирона" с 34 очками находится на 13-й строчке элитного дивизиона чемпионата Испании.
В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" примут "Бетис", а жиронцы дома встретятся с "Алавесом". Оба матча состоятся 5 апреля.