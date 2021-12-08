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"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" и впервые за 21 год не вышла из группы Лиги чемпионов (видео)

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"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" и впервые за 21 год не вышла из группы Лиги чемпионов (видео)

Associated Press

Каталонцы в заочной борьбе уступили путевку в плей-офф ЛЧ "Бенфике".

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0) в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Этот результат повлек за собой вылет каталонского клуба из самого престижного клубного турнира Европы.

Чемпион Германии открыл счет на 34-й минуте. Томас Мюллер забил свой юбилейный, 50-й гол в Лиге чемпионов.

Гол Лероя Сане на 43-й минуте удвоил преимущество мюнхенцев.

На 62-й минуте 18-летний Джамал Мусиала окончательно похоронил каталонский коллектив.

Отметим, что последний раз "Барселона" не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, не считая сезон-2003/04, когда каталонцы вообще не участвовали в турнире.

Видеообзор матча "Бавария" - "Барселона"

  • В параллельном матче группы E киевское "Динамо" в гостях уступило лиссабонской "Бенфике" - 0:2.
  • "Динамо" с одним баллом завершило выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в своем квартете и вылетело из еврокубков. В плей-офф ЛЧ вышли "Бавария" (18 очков) и "Бенфика" (8 баллов). "Барселона" (7 пунктов) стала третьей и продолжит свой путь в Лиге Европы.
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