"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" и впервые за 21 год не вышла из группы Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" и впервые за 21 год не вышла из группы Лиги чемпионов (видео)

Каталонцы в заочной борьбе уступили путевку в плей-офф ЛЧ "Бенфике".

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" ( 3:0 ) в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Этот результат повлек за собой вылет каталонского клуба из самого престижного клубного турнира Европы.

Чемпион Германии открыл счет на 34-й минуте. Томас Мюллер забил свой юбилейный, 50-й гол в Лиге чемпионов.

Гол Лероя Сане на 43-й минуте удвоил преимущество мюнхенцев.

На 62-й минуте 18-летний Джамал Мусиала окончательно похоронил каталонский коллектив.

Отметим, что последний раз "Барселона" не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, не считая сезон-2003/04, когда каталонцы вообще не участвовали в турнире.

Видеообзор матча "Бавария" - "Барселона"