"Барселона" разгромно проиграла "Баварии" и впервые за 21 год не вышла из группы Лиги чемпионов (видео)

Каталонцы в заочной борьбе уступили путевку в плей-офф ЛЧ "Бенфике".
Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0) в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Этот результат повлек за собой вылет каталонского клуба из самого престижного клубного турнира Европы.
Чемпион Германии открыл счет на 34-й минуте. Томас Мюллер забил свой юбилейный, 50-й гол в Лиге чемпионов.
Гол Лероя Сане на 43-й минуте удвоил преимущество мюнхенцев.
На 62-й минуте 18-летний Джамал Мусиала окончательно похоронил каталонский коллектив.
Отметим, что последний раз "Барселона" не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01, не считая сезон-2003/04, когда каталонцы вообще не участвовали в турнире.
Видеообзор матча "Бавария" - "Барселона"
- В параллельном матче группы E киевское "Динамо" в гостях уступило лиссабонской "Бенфике" - 0:2.
- "Динамо" с одним баллом завершило выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в своем квартете и вылетело из еврокубков. В плей-офф ЛЧ вышли "Бавария" (18 очков) и "Бенфика" (8 баллов). "Барселона" (7 пунктов) стала третьей и продолжит свой путь в Лиге Европы.