"Барселона" разнесла "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
В финале каталонцы сразятся за трофей с победителем мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом".
"Барселона" одержала разгромную победу над "Атлетиком" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании-2026. Матч в саудовском городе Джидда завершился со счетом 5:0.
Еще в первом тайме каталонский клуб отправил четыре мяча в ворота соперника. Точными ударами отличились Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи и Рафинья.
После перерыва подопечные Ханси Флика окончательно добили басков. Пятый гол в этом поединке забил Рафинья, который таким образом оформил дубль.
Обзор матча "Барселона" – "Атлетик"
Будет добавлен в скором времени.
В финале "сине-гранатовые" встретятся с победителем мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом", которое состоится в четверг, 8 января. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Финал турнира состоится в воскресенье, 11 января, в 21:00 по киевскому времени.
В прошлом году обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", которая в финале в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" (5:2).
Больше всего раз выигрывала этот трофей "Барселона" – 15. Далее идет мадридский "Реал" – 13 побед в Суперкубке Испании.