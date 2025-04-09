"Барселона" разнесла дортмундскую "Боруссию" в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" дома разгромила дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 4:0 .

"Сине-гранатовые" открыли счет на 25-й минуте – Рафинья в падении переправил мяч в ворота после удара Пау Кубарси.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика развили свое преимущество. Дубль оформил Роберт Левандовски, забив на 48-й и 66-й минутах.

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Точку в этом поединке на 77-й минуте поставил 17-летний Ламин Ямаль, отправив четвертый мяч в ворота немецкого клуба.

Обзор матча "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 15 апреля, в Дортмунде.

Победитель пары "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) .

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания) .

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.