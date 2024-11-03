"Барселона" разобралась с "Эспаньолом" и укрепила свое лидерство в Примере (видео)

Команда Ханси Флика увеличила отрыв от "Реала" в турнирной таблице.

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в домашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:1 .

"Сине-гранатовые" обеспечили себе победу еще в первом тайме, трижды поразив ворота соперника. Дубль оформил Дани Ольмо, еще один гол забил Рафинья.

После перерыва гости отквитали один мяч – на 63-й минуте отличился Хави Пуадо, однако это не помешало подопечным Ханси Флика довести дело до уверенной победы.

Обзор матча "Барселона" – "Эспаньол"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Барселона" (33 очка) продолжает лидировать в Примере и увеличила до 9 баллов отрыв от мадридского "Реала", который имеет матч в запасе. "Эспаньол" (10 пунктов) идет на 17-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" 10 ноября на выезде сыграют с "Реалом Сосьедад", а "попугаи" днем ранее примут "Валенсию".

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