"Барселона" разобралась с "Хетафе" и приблизилась к чемпионству в Ла Лиге

"Барселона" на выезде уверенно обыграла "Хетафе" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Coliseum" в Хетафе завершился со счетом 0:2 .

"Сине-гранатовые" открыли счет в конце первого тайма — на 45-й минуте Фермин Лопес забил гол после передачи Педри.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика увеличили свое преимущество в счете — на 74-й минуте Маркус Рашфорд замкнул подачу Роберта Левандовски.

После этой победы "Барселона" (85 баллов) укрепила свое лидерство в Ла Лиге. За пять туров до конца каталонцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя — мадридского "Реала" — до 11 очков. "Хетафе" (44 пункта) находится на шестой позиции.

В следующем матче Примеры "Барселона" 2 мая в гостях встретится с "Осасуной", а "Хетафе" днем позже примет "Райо Вальекано".

Ранее сообщалось, что звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит остаток сезона из-за травмы.