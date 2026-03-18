"Барселона" разорвала "Ньюкасл" в матче с 9 голами и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

Испанская "Барселона" на своем поле разбила английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 7:2 .

Уже на 6-й минуте встречи каталонцы открыли счет — отличился Рафинья.

На 15-й минуте "сороки" отыгрались благодаря голу Энтони Эланги, но уже через три минуты Марк Берналь снова вывел "сине-гранатовых" вперед.

На 28-й минуте Эланга оформил дубль, сравняв счет в противостоянии. Однако перед самым перерывом "Барселона" в третий раз за матч вырвалась вперед — Ламин Ямаль реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика устроили сопернику разгром, отправив в его ворота четыре безответных мяча: дубль оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Фермин Лопес и Рафинья.

Поскольку первая встреча между командами в Ньюкасле и завершилась вничью (1:1), то по итогам двух матчей "Барселона" победила со счетом 8:3 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия).

Первая игра в Мадриде закончилась разгромной победой "матрасников" (5:2). Ответный матч состоится 18 марта в Лондоне, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.