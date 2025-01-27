"Барселона" разорвала "Валенсию", забив семь голов в матче чемпионата Испании (видео)

"Сине-гранатовые" продолжают погоню за "Реалом" и "Атлетико".

"Барселона" на своем поле уничтожила "Валенсию" в матче 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 7:1 .

Еще в первом тайме хозяева отправили 5 мячей в ворота соперника. Отличились Фрэнки де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья и Фермин Лопес, который оформил дубль.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика забили еще дважды. Один из мячей в активе Роберта Левандовски, который с 17 результативными ударами возглавляет бомбардирскую гонку Примеры – польский форвард теперь на 2 гола опережает французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Кроме того, автогол занес в свой пассив защитник "летучих мышей" Сезар Таррега. В составе гостей единственный мяч на старте второго тайма забил Уго Дуро.

Обзор матча "Барселона" – "Валенсия"

Благодаря этой победе "Барселона" (42 очка) вышла на третье место в чемпионате Испании, обойдя "Атлетик" Бильбао (40 баллов). Каталонцев опережают мадридские гранды – "Реал" (49 очков) и "Атлетико" (45 пунктов). "Валенсия" с 16 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре "Барселона" примет "Алавес", а "Валенсия" дома встретится с "Сельтой". Оба матча состоятся 2 февраля.

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