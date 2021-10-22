Барселона — Реал: где смотреть и на кого ставят букмекеры в Эль Класико

Барселона — Реал: где смотреть и на кого ставят букмекеры в Эль Класико

Недавно эти команды играли против "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов.

В воскресенье, 24 октября, в рамках десятого тура Чемпионата Испании состоится центральный поединок всего первого круга между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Матч будет сыгран на стадионе "Камп Ноу". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Где смотреть матч Барселона — Реал

В Украине Эль Классико прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона — Реал

Так, фаворитом этого поединка являются подопечные Карло Анчелотти. Коэффициент на победу Королевского клуба составляет 2,52. Ничья — 3,90. Победа "блаугранас", в свою очередь, оценивается в 2,76.

Отметим, совсем недавно оба испанские гранды провели игры в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что и "Барселона", и "Реал" встречались с украинскими коллективами — киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" соответственно. Матчи завершились в пользу испанцев — каталонцы минимально одолели "бело-синих" (1:0), а "горняки" разгромно проиграли мадридцам (0:5).

После восьми туров "Реал" опережает "Барселону" на два очка. Впрочем, если Королевский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, то "блаугранас" аж седьмые.

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