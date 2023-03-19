Барселона – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Это будет уже четвертое Эль Классико в этом сезоне.

В воскресенье, 19 марта, в центральном матче 26-го тура испанской Ла Лиги сойдутся каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" встретятся уже в четвертый раз в текущем сезоне. В первом круге Примеры команда Карло Анчелотти с украинцем Андреем Луниным в составе победила "блаугранас" со счетом 3:1. В начале 2023 года подопечные Хави взяли реванш, обыграв мадридцев в финале Суперкубка Испании (1:3).

Последний раз команды играли между собой 2 марта – "Барселона" на выезде одолела "Реал" (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Ответный поединок состоится 5 апреля на "Камп Ноу".

В турнирной таблице чемпионата Испании после 25-го тура лидирует "Барселона", набравшая 65 очков. Команда Хави опережает "Реал" на 9 баллов.

Где смотреть матч Барселона – Реал

На территории Украины матч 26-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом" в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Реал

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение каталонцам. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 2,22. Ничья – 3,45. Выигрыш "Реала" – 3,20.

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