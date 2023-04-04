Барселона – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч полуфинала Кубка Испании

Каталонцы и мадридцы проведут уже пятое Эль Классико в этом сезоне.

В среду, 5 апреля, каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первый полуфинальный матч между "сливочными" и "сине-гранатовыми" состоялся 2 марта на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В нем минимальную победу одержали подопечные Хави – 0:1.

Отметим, что это будет уже пятая встреча между "Барселоной" и "Реалом" в текущем сезоне.

В первом круге Примеры команда Карло Анчелотти с украинцем Андреем Луниным в составе победила "блаугранас" со счетом 3:1. В начале 2023 года подопечные Хави взяли реванш, обыграв мадридцев в финале Суперкубка Испании (1:3). Последнее Эль Класико состоялось 19 марта – "Барселона" дома вырвала победу над "Реалом" (2:1) в матче второго круга Ла Лиги.

Где смотреть матч Барселона – Реал

На территории Украины ответный матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Реал

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение каталонцам. На победу команды Хави можно поставить с коэффициентом 2,49. Ничья – 3,50. Выигрыш мадридцев – 3,15.

На проход "сине-гранатовых" в финал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,34. Итоговый успех подопечных Анчелотти – 3,60.

В финале Кубка Испании "Реал" или "Барселона" сразится с победителем пары "Осасуна" – "Атлетик" Бильбао. В первой полуфинальной игре "Осасуна" минимально победила на своем поле – 1:0. Ответный матч запланирован на 4 апреля.

Напомним, в чемпионате Испании после 27-го тура лидирует "Барселона", опережая "Реал" на 12 очков.

Читайте также:

Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Эвертон" с Миколенко вырвал ничью у "Тоттенхэма" в матче АПЛ с двумя удалениями (видео)

Работал с клубами АПЛ: известный европейский тренер может возглавить сборную Украины