Барселона — Реал Мадрид: букмекеры сделали прогноз на матч Ла Лиги

В воскресенье, 10 мая, каталонская "Барселона" примет мадридский "Реал" в центральном матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Камп-Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За четыре тура до конца сезона "Барселона" с 88 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на 11 баллов.

Так что если "сине-гранатовые" не проиграют в Эль Классико, то досрочно станут чемпионами Испании.

Прогноз букмекеров на матч Барселона — Реал Мадрид

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья — 4,75. Выигрыш "Реала" — 4,33.

Это будет уже третье Эль Классико в этом сезоне. В матче первого круга Примеры, который состоялся в октябре прошлого года, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1.

Каталонцы взяли реванш в начале 2026 года, когда в финале Суперкубка Испании одолели мадридцев со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что футболисты "Реала" дважды подрались перед Эль Классико.

